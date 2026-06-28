高橋みなみ、2種のトースト＆スープの朝食公開「カフェのモーニングみたい」「朝から元気が出そう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】元AKB48でタレントの高橋みなみが6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。
【写真】35歳元AKB神7「お皿のチョイスもセンス抜群」トマトチーズトースト＆卵トーストの朝食
高橋は「GOOD Morning」と文字を添え、朝食の写真を公開。トマトと溶けるチーズをのせたピザ風トーストと、たまごサラダをたっぷり乗せたトーストの2種類を披露した。さらに、豆が入ったトマトベースのスープや、氷の入ったアイスコーヒーも添えられており、彩りの美しい朝の食卓となっている。
この投稿に「おしゃれなカフェのモーニングみたい」「美味しそう」「お皿のチョイスもセンス抜群」「丁寧な暮らしぶりが伝わってくる」「朝から元気が出そう」「タンパク質たっぷりで素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳元AKB神7「お皿のチョイスもセンス抜群」トマトチーズトースト＆卵トーストの朝食
◆高橋みなみ、2種トーストの朝食公開
高橋は「GOOD Morning」と文字を添え、朝食の写真を公開。トマトと溶けるチーズをのせたピザ風トーストと、たまごサラダをたっぷり乗せたトーストの2種類を披露した。さらに、豆が入ったトマトベースのスープや、氷の入ったアイスコーヒーも添えられており、彩りの美しい朝の食卓となっている。
◆高橋みなみの投稿に反響
この投稿に「おしゃれなカフェのモーニングみたい」「美味しそう」「お皿のチョイスもセンス抜群」「丁寧な暮らしぶりが伝わってくる」「朝から元気が出そう」「タンパク質たっぷりで素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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