◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）

３歳馬１６頭立てで争われたハンデ戦は、１０番人気でハンデ５３キロのクカイリモク（牡、美浦・堀宣行厩舎、父サートゥルナーリア）が、未勝利勝ちからの連勝で重賞初制覇を目指したが、９着に敗れた。２０１６年の日本ダービー馬マカヒキの半弟。短期免許最終日だった南米の名手、フランシスコ・ゴンサルベス騎手は、ＪＲＡ重賞７度目の騎乗だった。

ゴンサルベス騎手（クカイリモク＝９着）「直線で他馬に入られて最後は追えなかったですね。直線は長い方がいい気がしました。いいものはあります」

勝ったのは、１番人気でハンデ５６キロのサノノグレーター（牡、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）。直線で鮮やかに差し切って、皐月賞９着から巻き返し、重賞初制覇を決めた。手綱を執った福島出身の田辺裕信騎手は４週ぶりの実戦で復帰週に即重賞タイトルをつかんだ。昨年９月の落馬で骨折した左足かかとのプレート除去手術を今月上旬に受けていた。勝ち時計は、１分４５秒２。９８年６月の吾妻小富士オープンでアンブラスモアがマークした１分４５秒３を更新するコースレコード（２４年にオフトレイルがマークしたレースレコードも同タイム）となった。

２着は８番人気のディールメーカー（高杉吏麒騎手）、３着は２番人気のリッツパーティー（横山武史騎手）だった。

北村宏司騎手（ルージュボヤージュ＝１０着）「１角で少し接触する場面はあったが、リズムを崩さず走ってくれたし、最後まで頑張ってくれました。着順はもうひとつでしたが、内容は良かったと思います」

松山弘平騎手（ローベルクランツ＝１１着）「出遅れてしまったのがすべてですね。状態は良かったのですが、ポジションを取れず力を出せずに終わってしまいました。申し訳なかったです」

丸山元気騎手（ショウナンガルフ＝１２着）「最後の瞬発力勝負では分が悪かったですが、ゴール過ぎても勢いがあったのでもっと長いところでいいと思います」

石川裕紀人騎手（キンググローリー＝１３着）「前のポジションを取りたかったが、１８００メートルの速い馬場で位置を取れず、レースに参加できなかったです」

ミルコ・デムーロ騎手（スペルーチェ＝１４着）「あんまりちゃんと走ってなかったです」

三浦皇成騎手（コロナドブリッジ＝１５着）「まだ体が緩くて福島の小回りではコーナー回るのがきつかったです」

戸崎圭太騎手（スカイスプレンダー＝１６着）「久々でテンションが高かったです。汗もかいていたしずっと落ち着きがなかったです。早々に手応えもなくなってしまいました」