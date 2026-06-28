今夏の第１０８回全国高等学校野球選手権大会（８月５日開幕）でビデオ検証を導入することを決めた日本高野連が２８日、甲子園でビデオ検証オペレーション練習会を行った。

大会に委嘱される審判３２人が参加。関学大野球部員が実演する中、フォースプレー、タッグプレーなどを確認した。

チームからビデオ検証を求められた場合は、ネット裏のブースにいる審判幹事１人と控え審判２人が映像を確認して判断を下す。中継局の映像が利用され、スコアボードのビジョンでは検証に使われる映像が流され、検証結果を場内にアナウンスで伝える。

映像をビジョンで流す理由を井本亘事務局長は「観客のみなさんに疑問をもたれないように、我々はこういうもの（映像）を確認して最終的に判断したということを分かりやすくお伝えするためです」と説明した。

尾崎泰輔・審判規則委員長は「（ビデオ検証は）ビデオが判定するのではなく、我々が判断しないといけない。（グラウンドの６審判と検証する３人の）９人で力を合わせてやろうと（審判には）伝えた」と説明。導入についても「使えるテクノロジーを使ってより正しい判定を選手に返すことが一番だと判断した」と語った。

チームは「ビデオ検証の対象となる判定」のみ、９イニングのうち１回のビデオ検証を求めることができる。判定が変わった場合は、あと１回要求することができる。また延長に入った場合は９イニングの回数にかかわらず、１回の検証を行える。