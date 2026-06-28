◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）

３歳馬１６頭立てで争われたハンデ戦で、２番人気に推された横山武史騎手が手綱を執るハンデ５４キロのリッツパーティー（牡、美浦・岩戸孝樹厩舎、父ミッキーロケット）は、３歳１勝クラス勝ちからの重賞初挑戦で、好位から進めたが、伸び切れずに、３着に敗れた。

横山武史騎手（リッツパーティー＝３着）「理想的な枠順で欲しいポジションも取れました。敗因はいくつか挙げられるのですが、初めての右回りに、最初のコーナーで接触するところもありましたし、馬場が特殊で時計も速すぎました。僕も先生もまだ成長途上という認識なので、そのなかでは悪くはなかったと思います」

勝ったのは、１番人気でハンデ５６キロのサノノグレーター（牡、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）。直線で鮮やかに差し切って、皐月賞９着から巻き返し、重賞初制覇を決めた。手綱を執った福島出身の田辺裕信騎手は４週ぶりの実戦で復帰週に即重賞タイトルをつかんだ。昨年９月の落馬で骨折した左足かかとのプレート除去手術を今月上旬に受けていた。勝ち時計は、１分４５秒２。９８年６月の吾妻小富士オープンでアンブラスモアがマークした１分４５秒３を更新するコースレコード（２４年にオフトレイルがマークしたレースレコードも同タイム）となった。

２着は８番人気のディールメーカー（高杉吏麒騎手）だった。

高杉吏麒騎手（ディールメーカー＝２着）「距離延長でしたが、リズムよく走れました。人気馬を相手に頑張ってくれました」

津村明秀騎手（バドリナート＝４着）「外枠でしたが、うまく内めに潜り込めました。後ろで我慢することもできましたし、直線で外を回すのはどうかと思って馬群を割る形にしました。斤量が重いなかで頑張ってくれました。力はあります」

石橋修騎手（ガリレア＝５着）「返し馬でいいなと思いました。ずっと伸びていたし、力をつけている。調子も良かったです」

田口貫太騎手（サイモンシャリオ＝６着）「３角で内からぶつけられてスムーズさを欠いてしまいました。最後は外から伸びてよく頑張っていました」

菊沢一樹騎手（ジーネキング＝７着）「課題の折り合いはついて、スムーズに運べました。直線は外から伸びるかと思ったのですが、最後に脚いろが一緒になったのは距離の部分かもしれません」

荻野極騎手（コルテオソレイユ＝８着）「リラックスはしていました。４角から直線もスムーズに運べましたが、やや伸びを欠きました」