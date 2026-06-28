◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル、良）

３歳馬１６頭立てで争われたハンデ戦で、３番人気で松山弘平騎手が騎乗したトップハンデタイ５７キロのローベルクランツ（牡、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）はスタートで出遅れ、道中は最後方になる場面もあり、１１着に敗れた。２走前の毎日杯２着、前走のＮＨＫマイルＣ４着の実績馬だが、重賞５度目の挑戦で初タイトルとはならなかった。

松山弘平騎手（ローベルクランツ＝１１着）「出遅れてしまったのがすべてですね。状態は良かったのですが、ポジションを取れず力を出せずに終わってしまいました。申し訳なかったです」

勝ったのは、１番人気でハンデ５６キロのサノノグレーター（牡、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）。直線で鮮やかに差し切って、皐月賞９着から巻き返し、重賞初制覇を決めた。手綱を執った福島出身の田辺裕信騎手は４週ぶりの実戦で復帰週に即重賞タイトルをつかんだ。昨年９月の落馬で骨折した左足かかとのプレート除去手術を今月上旬に受けていた。勝ち時計は、１分４５秒２。９８年６月の吾妻小富士オープンでアンブラスモアがマークした１分４５秒３を更新するコースレコード（２４年にオフトレイルがマークしたレースレコードも同タイム）となった。

２着は８番人気のディールメーカー（高杉吏麒騎手）、３着は２番人気のリッツパーティー（横山武史騎手）だった。