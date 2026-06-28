俳優の黒川想矢（16）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にVTR出演。事務所の大先輩・舘ひろし（76）の素顔を明かした。

この日は舘がスタジオ出演。最新映画「免許返納!?」でも共演している、舘プロの後輩でもある黒川がVTR出演した。黒川は映画「国宝」でも吉沢亮演じる主人公の少年時代を演じるなど、注目の若手俳優。

スタッフから舘の素顔を聞かれた黒川は「舘さんは、ダンディーな人です。バスローブで現場に来るんですよ。本当です。この間の取材の時も、取材から帰る時もずっとバスローブでした」と明かした。

撮影での思い出を聞かれ、「劇中で、舘さんと2人でバイクに乗って逃げるシーンがあるんですけど、僕はバイクに乗ったことがなかったので、舘さんが“おい想矢、リハーサル行くぞ”と言って、ちょっと走りに行ったんです。その時にノーヘルで、途中で舘さんが気づいたら、手を離していて」と苦笑。「“舘さんやめてください！”って。恐怖だったんですけど、それが僕にとって舘さんの一番の思い出です」と明かした。