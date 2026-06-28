俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は28日に第25話「変事の予兆」が放送される。先週は幽閉され変わり果てた官兵衛（倉悠貴）、若き別所長治（下川恭平）の無念さを押し殺した潔き切腹、そして信長を恐れ逃げ出した村重（トータス松本）に捨てられた、だし（山谷花純）の見事な最期が描かれた。石井さんの大河絵で振り返る。

前回の第24話は「軍師官兵衛！」。村重に幽閉されて1年、官兵衛は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だしの説得で、村重はついに投降を決意する。信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が！ 状況は一変し…という展開だった。

降伏を決断したかと思いきや…まさかの独り逃避行。それを知った妻・だしの姿は、ホラー映画の「貞子」を彷彿させた。怒りと絶望に震え、床板を指で引っ掻き叫んだ。

「おのれ！村重〜っ！」

信長は見せしめとして有岡城の村重家臣、家族らの皆殺しを命じた。そして、六条河原。凛とした姿で筵へ。降伏への協力を仰いだ小一郎は、その姿を無念さに震えながら見つめた。小一郎を見つけ微かにほほ笑んだだしは、目隠しを「いりませぬ」と断り、空に飛ぶ二羽の鳥を見上げつぶやいた。

「殿…それでも…お慕い申し上げておりました」

髪を横にかき分け、細く白い首を差し出す。振り下ろされる刀。地面に映し出された首が落ちるシルエットが衝撃的だった。その時…村重は一人、茶室でお茶を点てていた。この見事な演出に、小一郎だけでなく、視聴者全員があきれ果て「おのれ村重〜っ！」と怒りが込み上げてきたことは間違いない。

さらに村重の器の小ささをより鮮明にさせたのは別所長治。自らの命と引き換えに家臣たちを救う。若すぎた長治は、後見人2人に翻弄され自身の思うようには国を治められなかった。「最後くらいは、わしが決める」「羽柴殿、降伏の申し出、お受けいたす！ちょうど去年の今頃も、こうしてあの花を眺めておった。あの時…間違いに気づいておればのう…無念じゃ」。悔恨の涙を流しながらも最期に見せた城主としての誇りと意地。名門育ちの長治と成り上がりの村重も対照的に描かれた。

そして、官兵衛。身も心も限界に達していた姿は、自信に満ち溢れていた1年前の面影なし。杖を使わなければ歩くことができない姿が、その壮絶さを物語っていた。何とか生きる力となったのは半兵衛（菅田将暉）との約束と、松寿丸（森優理斗）を救ってくれた3人への思い。豊臣兄弟とともに、再び“3人”で歩みだす。

◇石井 道子（いしい・みちこ）絵描き。千葉県生まれ。清野菜名と松下奈緒がダブル主演を務めたテレビ朝日の昼帯ドラマ「トットちゃん！」（2017年10月期）劇中画を手掛ける。「ALL OF SHOHEI 2023 大谷翔平写真集」「スポニチ URAWA REDS 2023 浦和レッズ特集号」（スポーツニッポン新聞社）などにイラストを掲載。スポニチアネックスでの大河絵連載は「鎌倉殿の13人」（2022年）から始まり5年目。