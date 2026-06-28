ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は28日の最終日12Rで優勝戦が行われ、吉田拡郎（44＝岡山）がコンマ08のトップスタートから押し切って1着。2014年7月21日のオーシャンカップ（まるがめ）以来となる通算2回目のSG制覇となり、SGボートレースクラシック（来年3月23〜28日、からつ）の優先出場権を獲得した。

カド3コースとした遠藤エミと馬場貴也の滋賀支部勢による2着争いは遠藤に軍配。3着は馬場で3連単＜1＞＜3＞＜2＞は1790円（5番人気）。

レース直後のインタビューで吉田は「凄くホッとしています」と語り「ラッキーを生かせた1節間だなと思います」と振り返った。久々のSG制覇については「12年前なんで長かったですけど、長男には僕のSGを見せてなかったんで、見せられて良かったです」と改めて喜び、最後に「これからも吉田拡郎、グランドチャンピオンとして頑張ります」と締めくくった。

吉田の次走出場は7月7日から12日までの戸田G2「第8回全国ボートレース甲子園」を予定している。

なお6日間の売り上げは143億7952万100円で、目標の140億円を上回った。