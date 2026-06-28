サッカー元日本代表の大久保嘉人氏（44）が、27日放送の日本テレビ系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTR出演し、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本と戦うブラジルの弱点を指摘した。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日）に、C組1位のブラジルと戦うことが決まった。

ブラジル戦での攻撃面の鍵を問われると、大久保氏は「守ってカウンターでしょうね。前回大会、スペインやドイツに勝ったみたいな」と答えた。

ブラジルは今大会、ここまで3試合で1失点。その失点パターンこそが、攻略の糸口だという。ブラジルは敵陣でボールを保持していたが、縦への短いパスを奪われて攻守交代。相手に広いスペースを与えた状態で、縦パス2本でゴールを奪われた。

VTRを見ながら、大久保氏は「こういうことです」とコメントした。ボールを奪われたブラジルMF陣の動きが鈍く、パスコースを消しに行く選手も、相手にチェックをしに行く選手もいなかった。

大久保氏は「ボールを取られたら、あまり頑張れない。取られた時に、人任せ。自分たちのことしか考えていない。普通だったら取り返しに行きますから」と解説。さらに、「2バック（センターバックの2人）以外の選手、ジョグ（ゆっくり走り）っすからね。“もう無理だ〜。追いつかないわ〜。2人、頼むよ〜。（DFの）マルキーニョス、頼むよ”って」と、ジョークまじりに指摘。さらに「規律というのは、なっていない。タレント集団、わがまま、やりたい放題」と厳しい言葉を並べると、スタジオからも小さな笑いが。「崩せない相手ではない」と結論づけた。