「盲目のピン芸人」として活動する濱田祐太郎（36）が27日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。共演者のルックスのイメージについて語った。

MCの明石家さんまから「ひな壇に座って珍しい」と声をかけられた濱田。「珍しいですよ。さんまさんとお会いするのも5年6年ぶりくらいで」と返答した。

ひな壇で隣に座った陣内智則から、さんまについて「どんなルックスだと思ってるの？」と聞かれると「さんまさんの声から髪型想像するとツーブロックかなと思ってる」とぶっちゃけ。さんまは笑いながらツーブロックを否定しつつ「そうか。みんなの容姿がわからないもんな。毛を染めてたりしたら想像つかない」と納得し、陣内は「そんなヤツ50年も売れてないから！」とツッコんだ。

濱田は「不安なのは、この数年でさんまさんの声が凄いガラガラになってる。さんまさんの言ってることが聞き取れるかどうかが凄い不安なんです」と告白。「あともう1個不安なのが、みんなと同じタイミングで立てるかなって」と“ひな壇芸”にも盲目ならではの不安があると明かした。