プロ野球・千葉ロッテマリーンズの二軍本拠地の移転先となる君津市は、施設整備費が物価高騰の影響で当初の想定より約６０億円増えると明らかにした。

市は２６日、市議会定例会に市の債務負担行為の限度額などを変更する一般会計補正予算案を追加提案し、市議会は会期を４日間延長して審議することを決めた。

市と球団は昨年４月、移転に関する基本協定を結んだ。同市貞元、中富の予定地約１４・４ヘクタールに観客席付き野球場と無客席の野球場２面、屋内練習場、クラブハウスなどを整備し、２０３０年１月の開業を目指している。

市は、近年完成した他球団の二軍施設の整備費などを参考に、市の整備分の事業費を約１５０億円と概算。今年度から２９年度までに支出を予定する債務負担行為の限度額を１４８億７０００万円としていた。

だが、スタジアムの通路を広げるなどの改良を加えたほか、イラン情勢の影響による物価高騰などを受けて事業費を精査。債務負担行為の限度額を約６０億円増の２０８億４８００万円に補正し、期間を３０年度までに延長することにした。

市はこの日の本会議の後に開かれた特別委員会で、事業費のうち起債額を約１３４億円と見込んでおり、この金利を含めた総事業費は約２６７億円と試算していると明かした。