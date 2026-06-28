巨人の大城卓三捕手（33）が27日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。少年ファンの言葉に奮起して？向上した走力に自信を見せた。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（59）と大竹一樹（58）、そして宮崎瑠依（43）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

この日は「自分では言いにくいでしょうが、選手たちはもっと褒められたいはず！」という恒例のコーナーからスタート。最初に番組から直撃されたのが、今季、攻守ともに好調な大城だった。

お世辞にも俊足とは言えない大城。今年5月5日のこどもの日イベントでは、試合後のお立ち台で巨人ファンの少年から「足が速くなるにはどうしたらいいですか？」とまさかの質問を受け、「え〜…そうですねぇ。あの…お父さん、お母さんの手伝いをすれば速くなると思います！」と応じて話題になったが…。

まずは今季の活躍の理由を聞かれて「体のキレってのが進化してると思います」と満面笑みで答えた背番号24。続いて“さまぁ〜ずにココ褒めてほしい！”については「内野安打が多分2本あると思うんですけど、そこは褒めてほしいです」と再び満面に笑みを浮かべた。

大城は5月8日の中日戦（バンテリンD）で4回に二塁への内野安打を放ち、これが自身2年ぶりの内野安打。さらに5月12日の広島戦（岐阜）では4回に遊撃への内野安打を放っている。中日戦では田中が中前に抜けそうな打球を好捕して一塁に送球するも間に合わず。広島戦では三遊間の深い場所に打球が飛び、小園は一塁に送球しなかった。

「今年は走力にも注目なんですか？」と聞かれると「そうですね、結構、次の塁とか狙ってますし」と体だけでなくコメントもキレキレな笑顔の大城。

VTRが終わると、2021年まで巨人コーチだった宮本和知氏（62）は「二塁手の人、これ、大城だから投げたんですよ、皆さん。これが（ここまで17盗塁の）浦田（俊輔）だったら捕って終わりですよ」とうれしそうにコメントし、三村らは大笑い。

宮本氏がカメラを指差しながら「大城！その気になるな！」と笑顔で釘を刺すと、再び大きな笑いに包まれていた。