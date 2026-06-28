「すご！ほんまや！」「気づかんかった笑」目を凝らすと確かに！なでしこ清水梨紗→影山優佳の“指摘”にファンびっくり。偶然？いや…
目を凝らすと確かに映っている。
北中米ワールドカップの現地レポーターとして、数々の話題を提供した影山優佳さんが、日本時間６月30日に行なわれる日本対ブラジル（決勝トーナメント１回戦／ラウンド32）を前に帰国。Xに本格的な鉄板で作ったもんじゃ焼きの写真をアップし、「帰国しました！これは我が家のもんじゃです！」と報告した。
もっと現地で活躍する姿を見たかったという声や、鉄板の大きさに驚く声が相次ぐなか、なでしこジャパンの清水梨紗（リバプール）は思わぬ角度で反応した。
旧知の間柄で、北中米W杯を観戦時に影山さんと現地で交流していた清水は、「スリーショット笑」とコメント。実は、影山さんの公開した写真内で、テレビがついており、そこに映っている女性の１人が清水だったのだ。間接的な３ショットだ。
この清水の引用リポストには、ファンから「すご！ほんまや！」「スゲーな、狙って撮ってたのかな」「気づかんかった笑」「いや、一番右に青い服のおばちゃんいるから４ショットｗ」といった声が続々と寄せられている。
きっと、ただの偶然ではないはず。影山さんは清水、そして同じく女子日本代表の主力を担う長谷川唯（マンチェスター・シティ）とアメリカで同じ時間を過ごした際に「大好きなお姉さんたち。日本、イングランド、アメリカで集れてうれしい。来年には女子ワールドカップが開催されます！なのでブラジルでも会いたいです」と綴り、３人で寄り添う写真を披露していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】すごい！本当だ！影山優佳が公開した帰国報告を写真をよく見ると…
北中米ワールドカップの現地レポーターとして、数々の話題を提供した影山優佳さんが、日本時間６月30日に行なわれる日本対ブラジル（決勝トーナメント１回戦／ラウンド32）を前に帰国。Xに本格的な鉄板で作ったもんじゃ焼きの写真をアップし、「帰国しました！これは我が家のもんじゃです！」と報告した。
もっと現地で活躍する姿を見たかったという声や、鉄板の大きさに驚く声が相次ぐなか、なでしこジャパンの清水梨紗（リバプール）は思わぬ角度で反応した。
この清水の引用リポストには、ファンから「すご！ほんまや！」「スゲーな、狙って撮ってたのかな」「気づかんかった笑」「いや、一番右に青い服のおばちゃんいるから４ショットｗ」といった声が続々と寄せられている。
きっと、ただの偶然ではないはず。影山さんは清水、そして同じく女子日本代表の主力を担う長谷川唯（マンチェスター・シティ）とアメリカで同じ時間を過ごした際に「大好きなお姉さんたち。日本、イングランド、アメリカで集れてうれしい。来年には女子ワールドカップが開催されます！なのでブラジルでも会いたいです」と綴り、３人で寄り添う写真を披露していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】すごい！本当だ！影山優佳が公開した帰国報告を写真をよく見ると…