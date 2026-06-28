「こんなイケおじになってるなんて...！」松井大輔が公開した元スペイン代表レフティの近影に反響！「なんてハンサム！」「現役のようなガタイ」【Ｗ杯】
元日本代表MFの松井大輔氏がインスタグラムを更新。「めっちゃカッコいい」と綴り、“大物”との２ショットを公開した。
ハッシュタグには「# レアルマドリー」「# ワールドカップ」、そして「# グティ」と記す。かつてスペイン代表でも活躍した天才肌のレフティと肩を組む松井氏も笑顔だ。
この投稿にフォロワーも反応。「大好きグティ！！」「ファンタジスタ」「こんなイケおじになってるなんて...！」「なんてハンサム！」「今も昔も断トツで１番好きな選手です」「現役のようなガタイですね」といったコメントが寄せられた。
その人気ぶりは今も健在だ。なお日本もスペインも、北中米Ｗ杯で決勝トーナメントに進出。両国が対峙するとすれば、ファイナルの舞台だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】49歳!? 今も「めっちゃカッコいい」天才レフティの近影
ハッシュタグには「# レアルマドリー」「# ワールドカップ」、そして「# グティ」と記す。かつてスペイン代表でも活躍した天才肌のレフティと肩を組む松井氏も笑顔だ。
この投稿にフォロワーも反応。「大好きグティ！！」「ファンタジスタ」「こんなイケおじになってるなんて...！」「なんてハンサム！」「今も昔も断トツで１番好きな選手です」「現役のようなガタイですね」といったコメントが寄せられた。
その人気ぶりは今も健在だ。なお日本もスペインも、北中米Ｗ杯で決勝トーナメントに進出。両国が対峙するとすれば、ファイナルの舞台だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】49歳!? 今も「めっちゃカッコいい」天才レフティの近影