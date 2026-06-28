バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は28日、フランス・オルレアンでプール4第2週の第4戦が行われる。世界ランキング4位の男子日本代表は、同7位のフランス代表と対戦する。

ここまで開幕7連勝を飾り、首位をキープする日本男子。快進撃を見せるチームが五輪王者のフランスを相手に連勝を伸ばせるか注目される。



■ティリ体制2年目のチームが躍動

昨年はVNLでベスト8敗退、世界選手権ではグループステージで敗れるなど苦しみを味わった日本男子。ロラン・ティリ監督が率いる2年目のチームは、2028年のロサンゼルス五輪を見据えて立て直しが求められていた。

そんな中、中国・臨沂で行われた第1週では、主将の石川祐希、副主将の髙橋藍に加えて、昨シーズン代表活動を休養していたオポジットの西田有志がパリ五輪以来の復帰。選手層に厚みが加わったチームはウクライナ、ポーランド、中国、スロベニアを下し、4連勝スタートを切った。

さらに、フランスに舞台を移した第2週でもその勢いは止まらず。第1戦ではセルビア相手に髙橋、石川、西田が2桁得点を挙げて3－1で競り勝つと、続くイラン戦では石川がチーム最多の21得点を挙げるなど、エースの活躍でフルセット勝利を収めた。第3戦ではパリ五輪銅メダルのアメリカ相手にセットカウントでリードされたものの、髙橋が26得点、宮浦健人が20得点と攻撃を牽引。フルセットの末に下し、開幕からの連勝を「7」に伸ばした。

男子では唯一の全勝をキープする日本が第4戦で対戦するのはフランス。2021年の東京五輪では現日本代表のティリ監督のもとで初の金メダルを獲得し、24年のパリ五輪でも連覇を果たした。VNLでも22年、24年大会を制している王者だが、今大会はここまで4勝3敗と波に乗れずにいる。

今大会出場選手中7位の107得点を挙げているマティス・エノは、イタリア・セリエAの名門ペルージャでプレーする期待の21歳。また、同10位の103得点を挙げているステファン・ボワイエは日本のジェイテクトSTINGS愛知でプレーしており、経験豊富な30歳が日本対策のキーマンとなる可能性も十分にある。

日本は直近の世界ランキングではフランスを上回っており、勢いに乗ったまま連勝を重ねたいところ。果たして、五輪王者を下し、全勝キープでフランスラウンドを終えられるか。

■試合情報

日本vs.フランス

試合開始：日本時間 6月29日（月）00時00分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT、VOLLEYBALL TV（VBTV）

テレビ放送情報：BS-TBS（21:00～）