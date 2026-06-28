【大阪vs東京】「ドつき回すぞ！」「いちいち張り合わないで」都道府県を擬人化したキャラが繰り広げる熱き戦い【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
昔から漫画を描くことが好きな一二三(@47_taisen)さんは、X(旧：Twitter) や公式サイトで「四十七大戦+(プラス)」を投稿。都内のエスカレーターで大阪人と東京人の立ち位置の違いから、ストーリーが展開される。47都道府県を擬人化した個性的なキャラクターが登場し、セリフなどからも地域の雰囲気が感じられる。本作が誕生した経緯や裏話などについて、一二三さんにインタビューした。
もし都道府県が人間だったら――。そんなユニークな発想から生まれたのが、一二三さんによる「四十七大戦＋」だ。もともと商業連載として「四十七大戦」を描いていた一二三さんが、独立をきっかけに新たなタイトルとして本作の執筆をスタートさせた。
作品には、個性豊かな都道府県キャラクターが多数登場する。お気に入りのキャラクターを尋ねると、一二三さんが挙げたのは意外にも都道府県ではなく、滋賀県の琵琶湖を擬人化した「びわこ」だった。琵琶湖に伝わるビワコオオナマズをモチーフにしており、ほかにも「本作には秋田犬や尾曲猫など、地域にちなんだ動物もたくさん出てくるので楽しんでほしい」と語った。
なかでも強いこだわりが込められているのが、第1話ラストの絵だそうで、一二三さんは作画中、「アシスタントに何度も意見を聞いていた」と振り返る。特に襲ってくるわけではないけれど、ただそこに存在しているだけで気持ち悪かったり不気味に感じる他者」の怖さを表現したかったそうで、「複雑な絵ではありませんが、1話の中で最も時間をかけたページかもしれません」と明かしてくれた。
また、全国の同人誌イベントを回るなかで感じた“地域差”も興味深い。東京では作品そのものを求める人が多い一方、九州では地元や特定地域への愛着が強い印象だと話し、「漠然と傾向が生まれてくるのは本当におもしろい」と語った。
地域ごとの文化や個性がキャラクターを通して見えてくる本作、「四十七大戦＋」。自分の出身地やなじみのある地域がどのように描かれているのか、ぜひ探しながら読んでみてほしい。
取材協力：一二三(@47_taisen)
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