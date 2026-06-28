違法薬物の関連で、大阪・ミナミの雑居ビルに警察などが家宅捜索に入り、不法残留の疑いでベトナム国籍の男女７人を逮捕しました。

警察は、ビルから違法薬物の可能性がある粉末などを多数押収しており、店側の関与も含めて全容解明を進める方針です。

不法残留の疑いで逮捕されたのは、いずれもベトナム国籍の男女７人です。

警察によりますと、男女７人は技能実習生などの在留資格で入国したものの、在留期間を過ぎても国内に不法に残留していた疑いが持たれています。

逮捕された男女７人は容疑を認めているということです。

警察などは２８日未明、大阪市中央区の雑居ビルに、約１７０人態勢で家宅捜索に入りました。

地下１階から地上７階まであるビルのフロアには、ナイトクラブやベトナム料理店、カラオケ店などベトナム関連の店舗が入っていて、以前から「このビルが違法薬物に関連している」などの情報があったということです。

当時ビル内には、従業員や客など約１７０人がいたということで、そのほとんどがベトナム人でした。

警察は、ビル内から違法薬物の可能性がある粉末などを多数押収したということで、店側の関与の可能性を視野に、全容解明を進めています。