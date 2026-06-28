俳優の舘ひろし（76）が27日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。大ヒットドラマ「あぶない刑事」の裏側を明かした。

芸歴51年の中でターニングポイントとなった作品の1つとして「あぶない刑事」（日本テレビ、1986年）を挙げた舘。舘演じるタカと柴田恭兵演じるユージの最強バディーが人気を博した。テレビシリーズ「あぶない刑事」「もっと危ない刑事」のほか、2024年まで映画は8作も制作された大ヒットシリーズ。

同作について話をする中、舘は「『あぶない刑事』って、僕ほとんど台本読んだことないですよ」とまさかの告白。スタジオがあ然とする中、「遊ぶのに忙しくて。結構モテたんですよ」とさらり。

MCの「極楽とんぼ」の加藤浩次が「ダメですよ、台本は読まないと」とツッコむと、舘は「読まない。例えば、犯人とかいるじゃないですか。よく分からないんですよ、“君は悪い人？良い人？”って聞くの、現場で。そうすると、“いや、僕は最初は良い人なんですけど実は悪い人です”“あっそう”って。“3行以上のセリフは書くな”って言ってあります」と笑った。

それでも、加藤は「結構セリフあるイメージですよ？」と確認。すると、舘は「それはカンペで」とぶっちゃけ。

加藤が「サングラスあって良かったです。カンペの目線がわからないですからね」と話すと、舘は「サングラスはもうマストですよ」とキッパリ。「長いって言っても3行ですけどね」と自虐しつつ「ここ（横）に書いておいて、顔は前を向いて（横目でカンペを読む）」と明かした。