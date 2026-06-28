「昭和の安茂里を語り継ぐ会」の塚田武司共同代表＝2026年5月8日、長野市

太平洋戦争末期、日本海軍が長野市安茂里小市に造った「小市大本営海軍部壕」の見学が4月上旬から中止されている。沖縄県名護市辺野古沖で3月、同志社国際高（京都府）の生徒らが死亡した転覆事故を受け、崩落の懸念があるとして壕を管理する団体が判断した。絶望的な戦局にあってなお、本土決戦に踏み込もうとした軍部の実相を伝える戦争遺跡であり、安全な見学方法を模索している。（共同通信＝川村☆（隆の生の上に一）真）

斜面にぽっかり開いた高さ約2.3メートル、幅約3.2メートルの壕の入り口。中をのぞくと凝灰岩の壁面はむき出しで、入り口付近は風化している。全長約100メートルに及ぶとされるが、入り口から約20メートルの地点で崩落し、その奥には入れない。

造成が始まったのは1945年6月。1944年10月のレイテ沖海戦で連合艦隊は事実上壊滅し、1945年3月には本土決戦への捨て石に位置付けられた沖縄戦が始まっていた。

そうした状況で掘られた壕に、海軍の最高統帥機関の大本営海軍部が移転する計画だった。南東約10キロの山中では「松代大本営」の天皇御座所の建設も進められた。

戦争の記憶の継承のため、地元有志の「昭和の安茂里を語り継ぐ会」が2021年12月、見学受け入れを始めた。これまで延べ約千人が訪れたという。土屋光男事務局長（77）は「海で戦う海軍が山中に最高司令部を構えようとした。戦争は終わらせることが至難の業ということを体で感じられる」と話す。

安全確保に向けては、壕の内側を覆う透明な強化プラスチックの通路設置などの案があり、行政との協力やクラウドファンディングを検討している。塚田武司共同代表（88）は「5メートルでも入れば雰囲気が分かる。見学の方法を工夫し、伝え残していきたい」と語った。

入り口から見学できる小市大本営海軍部壕の内部＝2026年5月8日、長野市