猫が発症すると「治らない」と言われる病気5つ

そもそも「治らない」と言われる背景には、主に2つの理由があります。ひとつはウイルスなどの原因を体内から完全に消しにくいこと、もうひとつは一度ダメージを受けた臓器が元の状態に戻りにくいことです。

そのため治療の中心は「完治を目指す」ではなく、症状をコントロールしながら進行を抑えることになりやすいのが特徴です。こうした背景を踏まえたうえで、よく名前が挙がるものを5つに絞って紹介します。

1.猫エイズ（FIV：猫免疫不全ウイルス感染症）

猫同士のケンカによる咬傷から感染するケースが多い病気です。感染してもすぐには重症化せず、年単位で元気に見えることがあります。

ただし進行すると免疫が低下し、口内炎や皮膚・呼吸器などへの感染症が起こりやすくなります。完治は難しいものの、室内飼いで感染機会を減らし、定期的な健診で状態を把握することが長く穏やかに過ごすカギになります。

2.猫白血病ウイルス感染症（FeLV）

猫同士の接触でうつり、免疫抑制や貧血、腫瘍などにつながることがある感染症です。元気がない、食欲低下、体重減少、口内炎、感染症を繰り返すといった症状が代表的です。

FIVと異なり感染力が比較的強く、同居猫がいる場合は検査と適切な管理が特に重要になります。ワクチンで予防できる病気でもあるため、定期健診とあわせて早めの対応が安心です。

3.慢性腎臓病（CKD）

加齢などにより腎機能が少しずつ低下し、元の状態に戻すことが難しい病気です。体重減少、食欲低下、元気がない、多飲多尿、嘔吐などが代表的なサインです。

猫に非常に多い病気で、7歳以上のシニア猫では特に注意が必要とされています。早期発見できるほど進行を遅らせやすいため、定期的な血液・尿検査が重要です。

4.多発性嚢胞腎（PKD）など遺伝性の病気

体質や品種の影響を受けやすい遺伝性疾患は、「なりやすさ」そのものをなくすことができません。初期は無症状で経過することが多く、進行して腎機能に影響が出ると食欲低下・体重減少・元気消失などが現れます。

ペルシャやスコティッシュフォールドなど、特定の品種で発症しやすいことが知られています。健康診断で早めに把握し、弱りやすい臓器を守る暮らしに切り替えることが大切です。

5.FIP（猫伝染性腹膜炎）

猫コロナウイルスに関連して起こる病気で、以前は「致命的」と言われることが多かったです。発熱が続く、元気・食欲の低下、お腹が張る（腹水）、呼吸が苦しい（胸水）、神経症状など、タイプによって症状の幅があります。

近年は抗ウイルス薬による治療の選択肢が増え、回復できるケースも出てきており、以前とは大きく状況が変わっています。疑わしい症状があれば早めに獣医師へ相談し、治療の選択肢を一緒に確認することが重要です。

飼い主にできること

「治らない病気」と向き合うとき、飼い主にできることがないわけではありません。特別なことより、毎日の小さな観察を習慣にすることが、早期発見と進行を遅らせることへの一番の近道になります。

体重を週1回程度測り、食欲の変化を確認する 水を飲む量、おしっこの量が増えたらメモしておく 口臭、よだれ、口内炎、毛づやの変化に気づく習慣をつける 年1～2回の健康診断を続ける（シニア猫は回数を増やす）

日々のちょっとした気づきが、獣医師への相談のタイミングを早め、愛猫の生活の質を守ることにつながります。「何かいつもと違う」と感じたら、迷わず受診することが飼い主にできる、いちばん大切なことです。

まとめ

猫の「治らない病気」は、原因を完全に取り除けなかったり、ダメージを受けた臓器が元に戻りにくいことで、長く付き合う病気になりやすいのが特徴です。FIVやFeLVのようなウイルス感染、CKDのような慢性疾患、遺伝性疾患も、早期発見と適切な管理によって生活の質を保ちやすくなります。

毎日の観察で小さな変化を見逃さず、気になることがあれば早めに獣医師へ相談することが、いちばん効く対策です。

(獣医師監修：葛野宗)