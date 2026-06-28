俳優の竹内涼真がG3函館記念のプレゼンターとして登場

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと激突する。日本テレビ系のW杯中継でスペシャルナビゲーターを務めていた俳優の竹内涼真は現地から声援を送っていたが、1次リーグが終わったところで帰国。日本に帰国して現れた場所に衝撃が走っている。

1次リーグF組の日本は初戦、強豪オランダ相手に2度追いつく展開で2-2ドローとし、2戦目のチュニジア戦では4-0で快勝した。最終戦ではスウェーデンと引き分け、2位で決勝T進出を決めた。

竹内は東京ヴェルディユース出身。中継では元日本代表・槙野智章氏らとともに会場の熱気を伝えた。

そんな竹内は試合後に日本に帰国。競 馬のG3函館記念の表彰式プレゼンターの仕事に向かっていた。場所は北海道・函館競 馬場。竹内はJRA年間プロモーションキャラクターを務めており、25日（同26日）に米ダラスで行われたスウェーデン戦からわずか2日。北海道に現れた。

過酷な移動距離はネット上でも話題に。「メキシコ行ったり、函館行ったり忙しいお人だ」「ストイックさマジで狂気レベル」「間に合った？！？！」「函館に竹内涼真おんねんけど、ワールドカップは？」「竹内涼真さん忙しいな…」「竹内涼真って何人いるの？」などの声が上がった。

函館記念は10番人気のファウストラーゼン（牡4、須貝）が制し、21歳の女性騎手、小林美駒は重賞初制覇となった。



（THE ANSWER編集部）