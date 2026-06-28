FIFA北中米ワールドカップ（W杯）もグループリーグ（GL)全試合が終了し、決勝トーナメントに進出する32か国が決定した。

今大会から出場国が48か国に増えたことで、GLの試合数も72試合に増加。激戦の連続でさまざまなドラマも生まれた。今回はピッチで見られたマナーについて。ピッチ内外で世界からの称賛を集めた、日本代表やサポーターにまつわる3つの心温まるエピソードを振り返る。

〇森保監督、オランダへ“異例”の行動「日本の発展に大きく貢献」 会見後に切り出し「感謝申し上げたい」

現地時間6月14日に行われたグループF初戦のオランダ代表戦（2-2）の試合後、日本代表の森保一監督が見せた「異例の行動」が注目を集めた。公式記者会見が終了した直後、指揮官は自ら言葉を切り出し、日本サッカーの発展に大きく貢献したオランダの指導者や選手たちに対する深い感謝の意を表明したのである。

森保監督はプロリーグが存在しなかった時代に、日本代表でオランダ人のハンス・オフト監督から指導を受けた恩に言及。また、サンフレッチェ広島時代に教えを受けたビム・ヤンセン氏についても触れ、昨年オランダを訪れた際に墓参りをしたという心温まるエピソードも明かしている。

特定の指導者だけでなく、日本サッカーの基盤作りに尽力したオランダのサッカー関係者全体へ向けて最大限の敬意を表した森保監督。対戦相手の母国に対するリスペクトを忘れない真摯な態度は、まさに指揮官としての品格を示す美しい振る舞いだった。

〇“アメリカの大物選手”が日本のゴミ拾い参戦 心温まる光景…米メディア注目

同じく現地時間6月14日に米テキサス州ダラスで行われたオランダ代表戦の客席では、日本のサポーターによるお馴染みの清掃活動に「意外な助っ人」が参加して話題を呼んだ。アメリカンフットボールのスター選手であるジェイミス・ウィンストンが、日本人ファンと一緒にゴミ拾いを手伝う姿が目撃されたのだ。

米地元局「FOX 4 NEWS」の公式X（旧ツイッター）で拡散された映像には、日本代表のユニフォームを身にまとった大柄なウィンストンが自ら青いゴミ袋を広げてサポートする様子が収められている。車椅子の日本人サポーターらが集めたゴミを入れるのを手伝う彼の優しさに、大きな反響が寄せられた。

白熱した強豪との名勝負の裏側で生まれた、国境や競技を越えた交流。日本の文化であるスタジアムの清掃活動にアメリカの大物選手が敬意を示し、実際に参加してくれたというピッチ外の美しいマナーは、現地メディアを通じて広く発信された。

〇上田綺世の振る舞いが「これぞ侍魂」 日本の美徳を伝えた激闘後の振る舞い「見習うべき存在」

現地時間6月20日に開催されたグループリーグ第2節のチュニジア代表戦では、日本代表のエースが見せた試合後の振る舞いがファンの間で大きな話題となった。この試合で2得点を奪う大車輪の活躍を見せたFW上田綺世が、激闘を終えたあとにサポーターのもとへ歩み寄り、腰を深く折って丁寧な一礼を捧げた。

ピッチ上では屈強な相手ディフェンダーを圧倒するプレーを見せた一方で、試合後には疲労を見せることなく周囲へ礼を尽くす姿を披露。このギャップに、SNS上のファンからは「エースの品格」「日本人として見習うべき存在」と称賛のコメントが相次いで寄せられた。

ほかにも「礼に始まり礼に終わる。これぞ侍魂」と、日本の美徳を体現した姿勢に感動の輪が広がっている。結果を残すだけでなく、礼節を重んじる美しいマナーを世界に向けて発信した上田の姿は、多くの人々の心を強く揺さぶる名シーンとなった。（FOOTBALL ZONE編集部）