大阪・ＭＢＳラジオは２８日、「ＴＯＲＯＭＩ ＲＡＤＩＯ」（日曜・後４時３０分）を７月５日放送からリニューアルし、新番組「水野真紀のＴＯＲＯＭＩ ＲＡＤＩＯ」として新ＭＣに女優・水野真紀を招いてスタートすると発表した。パートナーは新人の戸嶋将英アナウンサー。

同局は「今回のリニューアルでは、番組パーソナリティを刷新いたします。新ＭＣには、映画やドラマなど多方面で活躍する俳優の水野真紀さんをお迎えし、アシスタントにはＭＢＳの新人アナウンサーである戸嶋将英を抜てき。経験豊かな水野真紀さんと、フレッシュな新人アナウンサーによる新たな化学反応にご期待ください」とＰＲ。さらに番組タイトルは新たに『水野真紀のＴＯＲＯＭＩ ＲＡＤＩＯ』へと一新しますが『“食べる”を音で面白く』。食の魅力と情報を音でお伝えするという番組の根幹となるコンセプトは引き続き大切にしていきます」とした。

水野真紀「番組のコンセプトは大切に、リスナーの皆さんが『月曜日からがんばろう』と思っていただけるような、気持ちがあがるような番組になるよう努めます。リスナーの皆さんとともに楽しい時間を作っていきたいです。そして、４月に入社したばかりの戸嶋アナウンサーの成長もお楽しみください」