今村聖奈騎手に続き、またしてもＪＲＡの女性騎手が函館の名物レースで快挙を成し遂げた。２８日に行われた函館記念・Ｇ３（函館・芝２０００メートル）で１０番人気のファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）が勝利。デビュー４年目の小林美駒騎手がうれしい初タイトルをゲットし、Ｘ（旧ツイッター）では上位トレンド入りする注目を集めている。

２番枠からスタートしたファウストラーゼンは後方でエネルギーを温存。３コーナー手前で外から進出を開始すると最終コーナーをまくるように上がり、逃げるケイアイセナ（武豊騎手）に並ぶ勢いで最後の直線を迎えた。最後は外から猛追してきたケリフレッドアスク（北村友一騎手）に半馬身差をつけてゴールを駆け抜けたが、ゴール前で外に斜行した際にケリフレッドアスク（北村友一騎手）の進路に影響を与えたため長い審議となった。勝ち時計は１分５７秒７（良）。

小林騎手にとっては派手に喜びたい初めての重賞タイトルだったが、審議対象となったため勝利インタビューでは「直線で（２着馬を）妨害したことは申し訳なかったです」と笑顔なしの受け答えとなった。ＪＲＡ所属の女性騎手では、藤田菜七子（１９年カペラＳ）、今村聖奈（２２年ＣＢＣ賞）、永島まなみ（２４年マーメイドＳ）に続く４人目の重賞勝利。先月のオークスでは今村騎手がジュウリョクピエロでＪＲＡ女性騎手初のＧ１制覇を成し遂げ、女性騎手にいい流れが続いている。

重賞初制覇を飾った小林美駒騎手にＳＮＳでは「うまいことすり抜けてマクりきったのは見事」「超好騎乗だったな」「斜行を謝罪、その後は冷静に騎乗を振り返った」「良い捲りだった、おめでとう！」「捲り勝ちに自然と拍手してた。」「あんたは最高だよ」「勝利ジョッキーインタビューでもただただ平謝り」「審議長かったけどおめでとう」「１着確定して涙出たやん」「感動したわ。強かった」「勝利騎手インタビューさすがに神妙な顔つきだった」「『弥生賞』を想起させる向正面から見事なマクリを決めてくれた」「インタビューの感じからしてやっぱり最後の直線が審議の対象だったのか」「捲りは見事だったわ」「ラーゼンの扱いは上手かった！」「インタビュー控えめにしてて、ちとかわいそう」「ジュウリョクピエロといい今年は女の子当たり年だね」などのコメントが寄せられている。