◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ第１戦が１５頭で争われ、９番人気のピースワンデュック（牡５歳、美浦・大竹正博厩舎、父グレーターロンドン）は好位追走から直線は最内に進路を取って粘るも３着。重賞初Ｖはならなかった。佐々木大輔騎手は昨年のヴェローチェエラに続く連覇を逃した。

前走の福島民報杯は前半５７秒８の超ハイペースで１４着に沈んでいた。２走前の白富士Ｓ、３走前の中山金杯はともに５着と実力十分の５歳馬だったが、タイトルにあと一歩届かなかった。

勝ったのは１０番人気で小林美駒騎手騎乗のファウストラーゼン（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モズアスコット）で、道中後方から早めのまくりで差し切った。勝ちタイム１分５７秒７は、２５年ヴェローチェエラのコースレコード１分５７秒６に０秒１差の好時計。

７番人気のケリフレッドアスク（北村友一騎手）が２着だった。

佐々木大輔騎手（ピースワンデュック＝３着）「惜しかったですね。しっかり我慢もできましたし、折り合いも問題なかったです。もう少し助走期間が欲しいタイプなので、勝ち馬みたいな競馬が理想でしたね。重賞を勝てる力はあります」