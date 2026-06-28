『杖と剣のウィストリア』第3期制作決定 ビジュアル＆特報映像が公開
テレビアニメ『杖と剣のウィストリア』第3期が制作されることが決定した。第3期の制作決定を記念して、キャラクターデザイン・小野早香が描き下ろした記念ビジュアルと、制作決定特報映像が公開された。
【動画】公開された『杖と剣のウィストリア』第3期映像
また、11月27日に発売する『杖と剣のウィストリア』Saeson2 Blu-ray下巻のブックケースイラストも公開。8月26日発売のBlu-ray上巻のブックケースと組み合わせると1枚絵になるイラストになっている。
同作は『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノが原作を担当、気鋭の漫画家、青井聖の美麗なイラストとともに世界観をダイナミックに描く、“剣と魔法”の学園ファンタジー。
【動画】公開された『杖と剣のウィストリア』第3期映像
また、11月27日に発売する『杖と剣のウィストリア』Saeson2 Blu-ray下巻のブックケースイラストも公開。8月26日発売のBlu-ray上巻のブックケースと組み合わせると1枚絵になるイラストになっている。
同作は『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の大森藤ノが原作を担当、気鋭の漫画家、青井聖の美麗なイラストとともに世界観をダイナミックに描く、“剣と魔法”の学園ファンタジー。
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