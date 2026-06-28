テレビ東京、村上虹郎出演回ドラマは「放送見送り」→第2話予定を初回放送に“繰り上げ”
テレビ東京は、ドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜 深0：12）について、7月3日の初回放送は「第2話」を放送すると発表した。
【画像】テレ東ドラマ『ストレンジ』どうなる？放送予定を発表（公式X）
第1話の放送・配信は見送り、第2話として予定していた「死びとの恋わずらい -四つ辻の美少年-」を繰り上げる。「なお、放送日時に変更はございません」とした。
ドラマはオムニバス形式で放送される予定で、第1話（7月3日）のエピソード「幻痛屋敷」では、主人公の青年を虹郎が演じることが伝えられていた。村上は、2024年に自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁に傷害の疑いで書類送検された。
【画像】テレ東ドラマ『ストレンジ』どうなる？放送予定を発表（公式X）
第1話の放送・配信は見送り、第2話として予定していた「死びとの恋わずらい -四つ辻の美少年-」を繰り上げる。「なお、放送日時に変更はございません」とした。
ドラマはオムニバス形式で放送される予定で、第1話（7月3日）のエピソード「幻痛屋敷」では、主人公の青年を虹郎が演じることが伝えられていた。村上は、2024年に自宅で当時交際していた女性を殴って重傷を負わせたとして、警視庁に傷害の疑いで書類送検された。