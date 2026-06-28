決勝トーナメント進出を決めたサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の日本代表。

鹿島アントラーズのＧＫ早川友基選手（２７）は、今大会で初めて代表メンバー入りを果たした。早川選手が足しげく通う料理店では、なじみの店主らが、３０日のブラジル戦に向け茨城県の鹿行の地からエールを送る。（伊能新之介、前島弘生）

「チームの守護神」

「チームを守ってくれる鹿島の守護神。Ｗ杯の舞台でも、ベンチからの声援や積極的な声かけでチームをサポートしてほしい」。潮来市のイタリア料理店「イタリアンガレージ」オーナーの村田康次さん（６５）はそう期待する。

同店は、元ブラジル代表で現在は鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコさんもよく訪れるピザの名店。店内の壁一面には鹿島のユニホームやサインが飾られる。鹿島の選手がよく訪れているが、その中でも最も通っているのが早川選手だ。店のピザやパスタが好物で、「どの料理もおいしい。２週間に１度は来ている」と話している。

昨年１２月、この店で早川選手のファン約３０人が集うイベントを開催した。早川選手が自ら配膳したり、レイアウトを考えたり。全てのテーブルを回り、子どもから大人までファンと気さくに交流を深める姿に人柄の良さを感じたという。

村田さんは、店で見る早川選手の印象について「普段は心優しい青年」と語る。車という共通の趣味を持つ村田さんは、「サッカーより車の話をすることの方が多い」と話し、プレー中のボールに対する機敏さについて「スポーツカーが好きだから速いのかも」と笑う。

今大会、早川選手はまだ出場していないが、村田さんは「間近で世界のスター選手を見られるのは素晴らしいこと。アントラーズに戻ったら他の選手にもその経験を伝えてほしい」と応援している。

サムギョプサル２人前をぺろり

鹿嶋市の韓国料理店「大田（テジョン）」店主の金有順（キムユウスン）さん（６３）は「出場はしていないけど、きっと裏で早川選手がチームを支えていると思う。鹿嶋で活躍を見守っている」と話す。鹿島の選手行きつけで、選手からは「お母さん」と慕われている。２０２１年に鹿島へ加入した早川選手も、試合に向けてスタミナをつけるため頻繁に訪れるという。

冷凍していない新鮮な県産豚肉を使ったサムギョプサルや、韓国の味を再現した辛口キムチが自慢。クラブを支えた元日本代表の小笠原満男さんや本山雅志さんも通っていた。

早川選手はサムギョプサル２人前や８００グラムの骨付き鶏を使ったサムゲタンをぺろりとたいらげるという。「お母さん。アンニョンハセヨ」とあいさつを欠かさず、礼儀正しい早川選手。金さんは「真面目で頑張り屋さん」と目を細め、「けがなく元気に帰ってきてほしい」と見守っている。