チェルシーに所属する23歳FWリアム・デラップは今夏の去就が注目されている選手の一人だ。



マンチェスター・シティの下部組織で育った同選手は2020年のカラバオカップでトップチームデビューを果たす。しかし、選手層が厚いシティで定位置を確保することはできず、ストーク・シティやプレストン・ノースエンド、ハル・シティへのレンタル移籍を経て、2024年夏にイプスウィッチへ完全移籍を果たした。





当時昇格組だったイプスウィッチでプレミア37試合に出場し12ゴールとデラップは大ブレイク。この移籍は大正解で、翌年にはチェルシーへステップアップを遂げたが、チェルシーでは大苦戦。移籍後、負傷し、出遅れたことも影響しているが、デラップはチェルシーで公式戦47試合で3ゴールに留まっている。そのため、わずか1年でチェルシーは売却を検討していると考えられ、今夏の移籍が噂されている。そんななか、英『Football Insider』によると、エヴァートンがデラップの新天地候補として有力視されているという。すでにエヴァートンは獲得に向けて動き出しており、同選手の代理人に接触。個人合意に向けた動きを加速させているようだ。シャビ・アロンソ新体制をスタートさせたチェルシーでの未来が不透明になっているデラップだが、今夏の去就はいかに。