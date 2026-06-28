【現地発】ブラジル撃破の条件は“エース封じ” 前残りするヴィニシウスは厄介だが「止められない選手ではない」 守備のキーマンが自信【W杯】
ヴィニシウスはノッている時は手が付けられないが…(C)Getty Images
2026年北中米ワールドカップ（W杯）で史上初のベスト8以上に到達するために、現地時間6月29日の32強で激突するブラジルは絶対に超えなければいけない宿敵だ。
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ご存じの通り、2025年10月に東京・味の素スタジアムで対戦した際は3−2で劇的逆転勝利を飾ったが、1勝2分11敗という対成績を見れば、そう簡単に勝てる相手ではないのは事実。完璧なゲーム運びを見せなければ、日本が16強入りすることは難しいのだ。
そこで絶対にやらなければならないのが、エースアタッカーのヴィニシウス・ジュニオール封じだ。
今大会のブラジルは4−1−2−3をベースにしていて、左ウイングに陣取る背番号7の破壊力は脅威。実際、グループリーグでもスコットランド戦で2点、モロッコ戦とハイチ戦でそれぞれ1点の合計4ゴールを挙げている。1トップのマテウス・クーニャも合計3点を奪っており、前線の2人だけで全7点を奪っているのは特筆すべき点だろう。
「ヴィニシウス選手だったりは守備はあまりしない分、前残りでカウンターを仕掛けてきますし、自分たちがコンパクトさをキープできなかったり、後ろが空いてしまったりすると危ないので、リスク管理の部分をうまくやらないといけないと思います」とチームの大黒柱・鎌田大地が語っていたが、ヴィニシウスを完封し、さらにクーニャにも決定機を与えなければ、日本の勝つ確率はグッと上がるということなのだ。
「（ブラジルの）攻撃陣が前残りしてくる分、奪われたボールがポンって浮いた選手に渡るということはありますけど、そこの対応はスウェーデン戦含めてよかった。みんなのプレスバックの意識だったり、カウンタープレスの意識というところが、すごく高いなと僕も後ろから見ていて感じたので、そこは次の試合も必要になるかなと思います」とキャプテン・板倉も強調している。日本としては一瞬たりともスキを見せることなく、強固な守備組織を維持し続けることが重要になるだろう。
「彼はトップトップの選手で、スピードもあるし、自由にやらせたら危ない部分はありますけど、しっかり（ウイングバックの堂安）律と2枚で見て、カバーすれば、守れると思っています。難しくないとは言えないけど、止められない選手ではないと思うので、しっかりと2対1じゃないですけど、つねに数的優位を作りながらやることは大事かなと思います」と昨年10月の金星獲得の原動力となった渡辺剛（も力を込める。
このように日本選手たちはブラジル攻撃陣の特徴を事細かく頭に叩き込み、封じ込める策を練っている。その一体感と結束力は凄まじい。彼らの徹底した準備があれば、奇跡が起きる可能性もゼロではない。
次戦では日本守備陣の成長を世界中に示してほしいものである。
[取材·文:元川悦子]