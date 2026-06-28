指原莉乃プロデュースの１１人組女性アイドルグループ「≠ＭＥ（ノットイコールミー）」が２８日、千葉・イオンモール幕張新都心で１２枚目両Ａ面シングル「愛をくださいませ／ここでファーストキッス」のリリースイベントを行った。

あいにくの空模様の中の開催となったが、会場には４０００人のファンが集結。冨田菜々風（ななか）は「ちょっと天気が怪しくて始まる前からドキドキしたけど、ちょっと落ち着いてきた。こうやって開催することができて、本当に良かったです。ありがとうございます」と感謝。河口夏音は「赤い衣装着ているので、私たちが太陽みたいにみんなを照らしたい」と雨を吹き飛ばすほどの意気込みを見せた。

千葉出身の尾木波菜は地元凱旋（がいせん）を喜びつつも「（有名な物は）落花生しか知らない」と自虐。さらに、「イオンモールができたときには、革命が起きたと千葉で話題になりましたが、皆さんぜひ楽しんでください」と呼びかけていた。

新曲の２曲に加え、カップリング曲の「Ｓｕｍｍｅｒ ｈａｚｅ」や「きゅんかわ人生」など全７曲を披露。櫻井ももは周辺の机上に入りきれなかったファンを眺めながら「上の方や奥の方までありがとうございます」と手を振り続けた。リーダーの蟹沢萌子は「幸せな時間をありがとう」と満面の笑みで感謝を伝えた。