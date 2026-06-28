3児の母・近藤千尋、広々自宅で踊るドレス姿の娘たち公開「可愛らしいプリンセスたち」「余計なものが何もない綺麗な部屋」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】モデルの近藤千尋が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅で踊っている娘たちを公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「癒しの光景」広々自宅で踊るドレス姿の長女＆次女
近藤は「ずっとドレスで踊ってる姉妹笑笑」と記し、広々とした自宅の1室でそれぞれ青と黄色のドレスを着て手を繋いで踊っている長女と次女の姿を公開。「喧嘩もするけど本当に仲良いと思う」と姉妹仲の良さをつづっている。
この投稿に、ファンからは「癒しの光景」「可愛らしいプリンセスたち」「思い切りダンスできる広い部屋羨ましい」「本当に仲良し」「余計なものが何もない綺麗な部屋」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「癒しの光景」広々自宅で踊るドレス姿の長女＆次女
◆近藤千尋、自宅で踊る娘たち公開
近藤は「ずっとドレスで踊ってる姉妹笑笑」と記し、広々とした自宅の1室でそれぞれ青と黄色のドレスを着て手を繋いで踊っている長女と次女の姿を公開。「喧嘩もするけど本当に仲良いと思う」と姉妹仲の良さをつづっている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「癒しの光景」「可愛らしいプリンセスたち」「思い切りダンスできる広い部屋羨ましい」「本当に仲良し」「余計なものが何もない綺麗な部屋」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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