Her lip to BEAUTYの冷感ボディミスト登場♡夏を爽やかに彩る限定アイテム

暑さが厳しくなるこれからの季節、ひんやりとした使用感と心地よい香りを同時に楽しめるアイテムが気になりますよね。Her lip to BEAUTYから、人気フレグランス「EARLY MORNING」の香りを採用した数量限定の冷感ボディミスト「ICY MIST - EARLY MORNING -」が登場。爽やかな香りと涼感で、夏のお出かけや気分転換を快適にサポートしてくれる注目アイテムをご紹介します♪

人気フレグランスが冷感ミストに

Her lip to BEAUTYで人気を集めるオードパルファムの香り「EARLY MORNING」が、この夏限定で冷感ボディミストとして登場します。

「ICY MIST - EARLY MORNING -」は、肌にスプレーした瞬間に爽やかな冷感が広がり、汗ばむ季節の不快感を軽減してくれるアイテムです。

冷感アイテム特有の強いメントール感のある香りではなく、上品なサボン系の香りを楽しめるのも魅力。

香りは、ライムやベルガモット、グリーンリーフの爽やかなトップノートから始まり、ホワイトミュゲやジャスミンが優しく広がります。

ラストはサボン、ホワイトムスク、サンダルウッドが重なり、清潔感あふれるホワイトフローラルの香りへ。性別やシーンを問わず使いやすい、やさしく包み込むような香調です。

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Wクール設計でひんやり感が続く

本アイテムには、2種類の冷感成分を組み合わせた「Wクール設計」を採用しています。

シュウ酸メンチルエチルアミドがスプレー直後の爽快なひんやり感を演出し、さらに乳酸メンチルがじんわりとした涼感を持続。暑い屋外や通勤・通学時、スポーツ後などさまざまなシーンで活躍します。

また、香りを損なわない冷感成分を厳選して配合しているため、涼しさだけでなくフレグランスとしての満足感も楽しめるのがポイント。

バッグに入れやすい50mlサイズなので、外出先でも気軽にリフレッシュできます。

商品情報＆販売スケジュール

ICY MIST - EARLY MORNING -

価格：2,940円（税込）

容量：50ml

発売日：2026年6月27日（土）

販売店舗：公式オンラインストア／House of Herme／大阪 ルクア イーレ店／有楽町マルイ店／蔦屋書店期間限定スペース（代官山店）

追加販売日：2026年7月20日（月）

販売店舗：イセタン ミラー常設店／イセタンミラー期間限定スペース（新宿店・大宮店・湘南店）／アミューズ ボーテ常設店

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

ひんやり香る夏の新定番に注目

暑さ対策と香りのおしゃれを同時に叶えてくれるHer lip to BEAUTYの「ICY MIST - EARLY MORNING -」。

ひと吹きで広がる心地よい冷感と、清潔感あふれるサボン系の香りは、夏を快適に過ごしたい女性にぴったりです。

持ち運びしやすいサイズ感も魅力で、外出先やオフィスでも活躍しそう♡数量限定アイテムなので、気になる方は早めにチェックしてみてくださいね。