和田毅氏＆元タレント妻「かすみさん」韓国旅の様子を公開→「理想の夫婦像すぎる」「付き合いたてみたい」と反響
元福岡ソフトバンクホークスの投手で現・球団統括本部付アドバイザーの和田毅氏（45）が、28日までに自身のYouTubeチャンネル「和田毅ラボ」を更新し、元タレントの元タレントの妻・仲根かすみさん（※活動当時の芸名）と韓国旅行を楽しむ姿を公開した。
【動画】和田毅氏＆元タレント妻「かすみさん」韓国旅の様子
「夫婦2人だけで韓国へ。タクシーなしの爆食・爆買いが楽しすぎた4日間の珍道中旅」と題した自撮り動画で、出国から帰国まで完全レポート。オリーブヤングで買い物する姿をはじめ、多数のグルメを味わい、ビールで乾杯、マッサージを受ける様子まで披露した。和田氏が「かすみさん」と呼びかける場面もあった。
終始気取らず仲良く、ファンからは「理想の夫婦像すぎる」「新婚、いやっ付き合いたてみたいに仲の良いご夫婦ですね」「当たり前にキャリーは持ってくれるし寒くない？ってケアしてくれるしなんて完璧で優男な旦那さんなの」「娘の好きそうなコスメが分かるパパって存在するんだ」など、多数のコメントが寄せられている。
和田氏は1981年2月21日生まれ、島根県出身。早稲田大学を卒業後、福岡ダイエーホークスに入団し、福岡ソフトバンクホークス（03〜11）、ボルチモア・オリオールズ（12〜13）、シカゴ・カブス（14〜15）、ソフトバンク（16〜）と経歴を歩んだ。2005年に結婚している。
【動画】和田毅氏＆元タレント妻「かすみさん」韓国旅の様子
「夫婦2人だけで韓国へ。タクシーなしの爆食・爆買いが楽しすぎた4日間の珍道中旅」と題した自撮り動画で、出国から帰国まで完全レポート。オリーブヤングで買い物する姿をはじめ、多数のグルメを味わい、ビールで乾杯、マッサージを受ける様子まで披露した。和田氏が「かすみさん」と呼びかける場面もあった。
和田氏は1981年2月21日生まれ、島根県出身。早稲田大学を卒業後、福岡ダイエーホークスに入団し、福岡ソフトバンクホークス（03〜11）、ボルチモア・オリオールズ（12〜13）、シカゴ・カブス（14〜15）、ソフトバンク（16〜）と経歴を歩んだ。2005年に結婚している。