シンガー・ソングライターのダイアモンド✡ユカイさんが6月28日、自身のブログで、今月20日に老衰で亡くなっていたことが発表された美輪明宏さんへの追悼を投稿。美輪さんが亡くなった頃、自身に起きていた不思議な出来事を明かしました。

【写真を見る】【美輪明宏さん 死去】ダイアモンド✡ユカイさんが追悼 譲り受けていたプレゼントの存在明かす「僕への最後のエールだったのかも」



美輪さんが亡くなった今月20日と翌21日に、自身がヴォーカルを努めるロックバンド「RED WARRIORS」のコンサートを開催していたユカイさん。

ブログでは、「少し緊張していたこともあり、体調を崩していた。そんなある夜、美輪明宏さんが突然、僕の夢の中に現れた」とコンサートの時期について回想。





夢のなかで美輪さんは「貴方、私があげた赤い毛皮をコンサートで着なさいな。絶対うまくいくわよ」と助言してくれたといいます。

狎屬ぬ喩薛瓩箸蓮美輪さん本人が生前、舞台で実際に身にまとっていたもの。番組で共演した際、収録後に美輪さん本人から声を掛けられ、「赤い毛皮のコートを、貴方に受け取ってほしいの」とプレゼントされたといいます。





「心からリスペクトする美輪さん」からの言葉に、当時、二つ返事でプレゼントを受け取ったというユカイさん。投稿には、実際にコンサートで狎屬ぬ喩薛瓩鮹緲僂靴堂両Г垢襯罐イさんの写真が添えられています。





また、ユカイさんは生前、美輪さんが綴った直筆メッセージにも触れ、「21世紀になり、日本では戦争こそ起きていない。それでも、世の中はどこか混沌とし、人の心まで殺伐としているように感じる」と投稿。





続けて「だからこそ、美輪明宏さんが生涯をかけて伝え続けてくださった牋Ν瓩鉢猗瓠△修靴騰猜刃足瓩離瓮奪察璽犬髻△海譴らも大切に胸に刻みながら生きていきたい」と綴りました。





ブログには、美輪さんとの2ショット写真が添えられ、投稿は「あの夢は、コンサートへ向かう僕への最後のエールだったのかもしれない。心より感謝を込めて。美輪明宏さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます」としめくくられています。

【担当：芸能情報ステーション】