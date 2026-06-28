「なんてラブリー」市川團十郎、“久しぶりの家族朝ごはん”での長女の姿を披露！ 「パパに似てる気がする」
「なんてラブリー」市川團十郎、“久しぶりの家族朝ごはん”での長女の姿を披露！ 「パパに似てる気がする」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月27日、自身のInstagramを更新。“久しぶりの家族朝ごはん”の様子を披露しました。
【写真】市川團十郎、“朝ごはん待ち”の長女の姿
「朝ごはん待ちの 麗禾ちゃん」團十郎さんは「朝ごはん待ちの 麗禾ちゃん、久しぶりの家族朝ごはんで ウキウキしてます」とつづり、3枚の写真を投稿。白いテーブルクロスが掛けられたレストランのテーブルを前に座る長女・麗禾さんの姿を披露しています。お行儀よくて手を膝にのせ、注文した朝ご飯を心待ちにしているような表情が愛らしい写真です。
この投稿にコメントでは「見る度に美人だわぁ と思います」「團十郎さまのメロメロなお気持ちわかります」「しあわせ感じます！」「ウキウキの麗禾ちゃんカワイイ〜」「やっぱり團十郎さんの前では 子どものお顔ですね」「3枚目、かんちゃんと、くりそつ」「なんてラブリー」「パパに似てる気がするー美人さん」との声が寄せられています。
「今日は3人でお仕事です」25日の投稿では「一緒にお仕事でした。今日は3人でお仕事です」とつづり、麗禾さんの横顔やスーツを着用した自身の後ろ姿を披露している團十郎さん。ファンからは「OA楽しみにしています」「情報解禁楽しみです」「やっぱり姉弟 カンカンに似ています」「なんてキレイなんでしょう」「この夏はご家族一緒に舞台ですね！」との声が寄せられました。どんな親子共演が見られるのか楽しみですね！(文:福島 ゆき)
外部サイト