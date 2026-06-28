鹿島などでプレーしたアルシンド氏（58）が28日放送のTBS「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）にVTR出演し、29日（日本時間30日）に行われるサッカーFIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦するブラジルの“弱点”を明かした。

Jリーグ開幕元年の1993年から日本でプレーし、鹿島、V川崎、札幌で活躍。引退後はブラジルで東京ドーム75個分の広さという巨大農場を経営している。

ブラジルの自宅からリモートで番組の取材に応じたアルシンド氏は「ブラジルにとっても非常に難しい試合になる」と展望し、エースFWビニシウス（25＝Rマドリード）がキーマンになると話す。「W杯の最優秀選手になる可能性がある。今大会10ゴールを決めるでしょう」と期待し、「彼に1対1をさせてはいけない。彼にボールを渡してはいけない。とにかく足が速い。ブラジル最強の選手だ」と日本に警告した。

逆に弱点になるのはどこなのか。「ブラジルは2人の選手がボランチにいてそこはあまり望ましくない状態。中盤のゾーンが弱点になっている」と指摘。「3人のボランチでここを固めないと日本のカウンターを食らってしまう。日本のカウンターは高速だからね」と話していた。