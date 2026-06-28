◆女子プロゴルフツアー アース・モンダミンカップ 第３日（２８日、千葉・カメリアヒルズＣＣ＝６６９９ヤード、パー７２）

悪天候の影響で２６日にサスペンデッドとなった第２ラウンドの残りが終了。最終日の２９日が２１歳の誕生日となるルーキー、倉林紅（サーフビバレッジ）が６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算５アンダーでトップと１打差の３位で決勝ラウンドに進んだ。

「初日に比べてティーショットがすごく安定していた。グリーンも柔らかくなってきていたので、いい場所からセカンドを打てた。パットのタッチのイメージも出てくれた」。前半１７番で４メートルを沈め、１８番パー５は残り５５ヤードの３打目をピンにからめた。１番でも４メートルを決め切り、３連続バーディーで乗った。

東北福祉大卒業の兄・太聖さんがキャディーを務める。中止になった２７日は一緒に練習場に行き、ショットのアドレス確認に時間を割いた。「アイアンショットが得意なので、ティーショットが調子いい日はこうしてピンを攻められる。自分のゴルフを生かしたラウンドだった」と合格点を与えた。昨年のプロテストを３度目の挑戦で突破。１２月の最終予選会をトップ通過した。３週前のヨネックスレディスで２位に食い込んだ。

前日２７日は中止になり最終日が２９日に変更になったことを受け、２０１９年・申ジエ以来のバースデーＶの可能性が生まれた。過去９人の誕生日優勝者は不動裕理、上田桃子、有村智恵、イ・ボミらそうそうたる顔ぶれ。バースデー初Ｖとなると、ツアー史上初となる。

「自分自身も家族も、すごくうれしい誕生日になると思う。優勝を狙える位置だと思うので、まだ今日もこの後（第３ラウンドが）あるけど、いいイメージのまま、少しでも気持ち的に余裕をもって明日を迎えられるように頑張りたい」と笑顔を見せた。第３ラウンドは午後３時にスタートし、最終組の倉林は同５時にティーオフ予定となっている。

▼過去の誕生日優勝

・谷福美２８歳（１９８７年８月２３日、伊藤園レディス）

・安井純子３９歳（９９年７月２５日、住友ＶＩＳＡ太平洋クラブレディース）

・不動裕理２５歳（２００１年１０月１４日、富士通レディース）

・上田桃子２２歳（０８年６月１５日、サントリーレディス）

・全美貞２７歳（０９年１１月１日、樋口久子ＩＤＣ大塚家具レディス）

・有村智恵２２歳（０９年１１月２２日、大王製紙エリエールレディス）

・フォン・シャンシャン２３歳（１２年８月５日、ｍｅｉｊｉカップ）

・イ・ボミ２８歳（１６年８月２１日、ＣＡＴレディース）

・申ジエ３１歳（１９年４月２８日、フジサンケイレディス）