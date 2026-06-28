東都大学野球連盟は２８日、都内で春季リーグ戦の個人タイトル表彰式を行った。７季ぶりに１部リーグを優勝した国学院大で攻守にわたってチームを引っ張り、最高殊勲選手賞に選出された国学院大・緒方漣内野手（３年＝横浜）は「紙一重の試合ばかりでした。特に（６連覇中だった）青学大との２戦は高ぶるものがあり、そこを勝ち切れたことがうれしかったです」とシーズンを振り返った。

緒方は打率４割３分２厘で首位打者賞に輝き、ベストナインにも選出。「打撃がずっと課題で冬に一番向き合ってきた部分なので、数字を残せたことはよかったです」と思いを述べた。

１部リーグの表彰選手は以下の通り。

【最高殊勲選手賞】

緒方 漣（国学院大）

【最優秀投手賞】

鈴木 泰成（青学大）

【最優秀防御率賞】

中井遥次郎（国学院大）

【首位打者賞】

緒方 漣（国学院大）

【新人賞】

高田 庵冬（立正大）

【ベストナイン】

▽投手 鈴木 泰成（青学大）

▽捕手 渡部 海（青学大）

▽一塁手 中山 凱（青学大）

▽二塁手 赤堀 颯（国学院大）

▽三塁手 伊藤 櫂人（中大）

▽遊撃手 緒方 漣（国学院大）

▽外野手 石野 蓮授（国学院大）

〃 逢沢 杏哉（亜大）

〃 入耒田華月（亜大）

▽ＤＨ 大谷 汰一（国学院大）