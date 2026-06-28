MVPを受賞した国学院大・緒方

写真拡大

　東都大学野球連盟は２８日、都内で春季リーグ戦の個人タイトル表彰式を行った。７季ぶりに１部リーグを優勝した国学院大で攻守にわたってチームを引っ張り、最高殊勲選手賞に選出された国学院大・緒方漣内野手（３年＝横浜）は「紙一重の試合ばかりでした。特に（６連覇中だった）青学大との２戦は高ぶるものがあり、そこを勝ち切れたことがうれしかったです」とシーズンを振り返った。

　緒方は打率４割３分２厘で首位打者賞に輝き、ベストナインにも選出。「打撃がずっと課題で冬に一番向き合ってきた部分なので、数字を残せたことはよかったです」と思いを述べた。

　１部リーグの表彰選手は以下の通り。

【最高殊勲選手賞】

　緒方　　漣（国学院大）

【最優秀投手賞】

　鈴木　泰成（青学大）

【最優秀防御率賞】

　中井遥次郎（国学院大）

【首位打者賞】

　緒方　　漣（国学院大）

【新人賞】

　高田　庵冬（立正大）

【ベストナイン】

　▽投手　　鈴木　泰成（青学大）

　▽捕手　　渡部　　海（青学大）

　▽一塁手　中山　　凱（青学大）

　▽二塁手　赤堀　　颯（国学院大）

　▽三塁手　伊藤　櫂人（中大）

　▽遊撃手　緒方　　漣（国学院大）

　▽外野手　石野　蓮授（国学院大）

　　　〃　　逢沢　杏哉（亜大）

　　　〃　　入耒田華月（亜大）

　▽ＤＨ　　大谷　汰一（国学院大）