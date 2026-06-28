辻希美、上目遣いの第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん公開「真ん丸おめめが愛らしい」「ずっと見ていられる可愛さ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】タレントの辻希美が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。上目遣いをする次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「美人さんになるの確定」丸い目でカメラ見つめる0歳次女
辻は、ベビーウォーカーに乗り、片手を口に持っていきながら上方のカメラに目線を向けている夢空ちゃんの様子を公開。「上目遣い」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「真ん丸おめめが愛らしい」「ずっと見ていられる可愛らしさ」「美人さんになるの確定」「癒される」「ポーズも可愛い」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「美人さんになるの確定」丸い目でカメラ見つめる0歳次女
◆辻希美、上目遣いの夢空ちゃん公開
辻は、ベビーウォーカーに乗り、片手を口に持っていきながら上方のカメラに目線を向けている夢空ちゃんの様子を公開。「上目遣い」とコメントを添えている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真ん丸おめめが愛らしい」「ずっと見ていられる可愛らしさ」「美人さんになるの確定」「癒される」「ポーズも可愛い」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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