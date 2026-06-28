中村獅童、次男・夏幹くん誕生日に息子たちの2ショット＆幼少期ショット公開「あっという間に大きく」「目元もそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/06/28】歌舞伎俳優の中村獅童が6月27日、自身のInstagramを更新。息子たちの2ショットや幼少期の写真を披露し、反響が寄せられている。
【写真】53歳歌舞伎俳優「2人とも遺伝子感じる」次男6歳誕生日に長男との2ショット
中村は「本日6月27日は、なっちゃんの6歳のお誕生日です！おめでとうー」と次男・夏幹くんの誕生日であることを報告し、長男・陽喜くんと夏幹くんの2ショットや中村が幼い息子を抱いている写真などを公開。また「今日はパパが出張で不在のなか、陽喜プロデュースでお家お誕生日パーティ。なっちゃんリクエストばかりの今日の食卓でした」とエピソードを明かし、記念写真では夏幹くんの大好物が並んだテーブルと一緒に、夏幹くんと陽喜くんが笑顔でポーズを取っている。
この投稿に「2人とも遺伝子感じる」「あっという間に大きくなりますよね」「目元もそっくり」「お父さんに似てかっこいい大人になるでしょうね」「写真で癒されました」など反響が寄せられている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳歌舞伎俳優「2人とも遺伝子感じる」次男6歳誕生日に長男との2ショット
◆中村獅童、次男・夏幹くんの誕生日記念で写真公開
中村は「本日6月27日は、なっちゃんの6歳のお誕生日です！おめでとうー」と次男・夏幹くんの誕生日であることを報告し、長男・陽喜くんと夏幹くんの2ショットや中村が幼い息子を抱いている写真などを公開。また「今日はパパが出張で不在のなか、陽喜プロデュースでお家お誕生日パーティ。なっちゃんリクエストばかりの今日の食卓でした」とエピソードを明かし、記念写真では夏幹くんの大好物が並んだテーブルと一緒に、夏幹くんと陽喜くんが笑顔でポーズを取っている。
◆中村獅童の投稿に反響
この投稿に「2人とも遺伝子感じる」「あっという間に大きくなりますよね」「目元もそっくり」「お父さんに似てかっこいい大人になるでしょうね」「写真で癒されました」など反響が寄せられている。
中村は2005年に女優の竹内結子さんと結婚し、2008年に離婚。2015年に元会社員の沙織さんと再婚し、2017年に長男・陽喜くん、2020年に次男・夏幹くんが誕生した。（modelpress編集部）
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