【じゃがいも2個で】ごま油大さじ2で5分煮るだけで激ウマ！薄切りじゃがの塩ごま油煮

材料はじゃがいもがあればいい。ごま油の香りをまとわせれば、それだけでごちそうに早変わりします。

薄切りにして蒸し煮にするだけで、ほくっとしながらもしっとりとした食感に。味つけも塩だけだから、じゃがいものおいしさが引き立つ一皿です。

『薄切りじゃがいもの塩ごま油煮』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも（小）……2個（約250g）

万能ねぎ……3本

塩……小さじ1/3

ごま油……大さじ2

作り方

（1）じゃがいもはよく洗い、皮つきのまま幅2〜3mmの半月切りにする。万能ねぎは小口切りにする。

（2）（1）のじゃがいもに塩をからめ、直径24cmのフライパンに広げ入れる。ごま油を回しかけ、水大さじ3を加えてふたをし、中火にかけて5分ほど蒸し煮にする。器に盛り、万能ねぎをのせる。

あと一品にも重宝する、超簡単じゃがいもレシピ。塩だけとは思えないおいしさに、ついついリピートしちゃいます！

小田 真規子オダ マキコ 料理家 料理研究家、栄養士。女子栄養大学 短期大学部卒業後、香川調理成果専門学校で製菓を学ぶ。「料理・フードコーディネートのプロ集団」として活動する、株式会社スタジオナッツ代表取締役。栄養バランスがよくヘルシーでありながら、おいしく工夫に富んだレシピが人気。書籍、雑誌、広告、企業のメニュー開発など、幅広く活躍中。試作・研究を重ね続け「作ると料理がうまくなるレシピ」と定評があり、著書は100冊を超える。 教えてくれたのは…詳細はこちら

（『オレンジページ』2026年7月2日号より）