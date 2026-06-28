モデルの藤井サチ（28）が27日に配信されたABEMA「CELEB SECRET」に出演。生まれながらにセレブな生い立ちを明かした。

同番組は世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤に迫るドキュメンタリー。藤井はスーパーセレブ・SACHIとして登場した。

15歳から雑誌の専属モデルを務め、セレブモデルとしてバラエティーにも出演しタレントとしても活動している藤井。

今回の密着では「実家には部屋がたくさんあります。間取りで言うと16LLDDKK」と大豪邸を写真で紹介。両親については「父はルイ・ヴィトン・ジャパンの社長をやってました」と紹介。母は元ジャーナリストで日本外国特派員協会の元会長と明かされた。

さらに幼少期のホームビデオも公開。小学生時代は運転手付きのSクラスベンツで送迎、クリスマスには近所の友人を自宅に招きパーティー、ピアノを演奏する映像などが披露されると、スタジオの指原莉乃は「見慣れない映像すぎてホラー映画の導入みたい」と衝撃の様子だった。