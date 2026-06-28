（左から）小籔千豊、YOU （C）ORICON NewS inc.

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　お笑い芸人の小籔千豊（52）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。「熱愛スクープ!!」と書き出し、ワイングラスを手に神妙な表情をしたタレントのYOU、ピン芸人のBKBことバイク川崎バイク（46）の2ショットを公開した。

【写真】小籔千豊が激写！“アルファベット3文字カップル”の2ショット

　小籔は「熱愛スクープ!!世紀のカップルの密会　まさかのアルファベット3文字カップル」とユーモアたっぷりにつづり、ワイングラスを片手に真剣な表情で話をする2人の姿や、同じポーズで飲む姿、さらにキャップ、Tシャツ、ラフなボトムスと似たファッションをした2人の仲むつまじい姿を披露している。

　まるで本当の“熱愛スクープ”のような写真の数々に、BKBが「やめてくださいよ、おれたちを、写すの！YOU！ヒィア」と反応したほか、コメント欄には「ばりかわいい２人　BIGカップル　BKBヒーヤ」「お似合い」「楽しそうすぎる！」「昔のFRIDAYっぽい」「違和感ないペア」などと反響が集まっていた。