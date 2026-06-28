プロボクシング元世界3階級制覇王者でWBC世界スーパーバンタム級1位の中谷潤人（28＝M・T）が28日、東京・SIX WAKE ROPPONGIで行われた、ボートレース情報番組「BOAT RACEプレミア」の生放送にゲスト出演した。

5月2日には東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に挑戦し0―3で判定負け。プロ33戦目で初黒星を喫した。この日は同一戦以来の公の場に姿を見せ「凄く楽しかったし僕のボクシングキャリア、人生においてもかけがえのない経験だった。これを糧にしていかないともったいない気持ち」と振り返った。

井上の右アッパーを浴びて左眼窩（がんか）底骨折を負ったが「視界は良好」と順調な回復ぶりを強調。ただこの日は負傷した左目よりも充血した右目が目を引いたが「結膜炎です。炎症しちゃって…」と笑わせた。

次戦以降は未定だが、今後について「目標はスーパーバンタム級で世界チャンピオンになること」と王者返り咲きへ意欲を示した。今月には前WBA・WBC・WBO3団体統一世界スーパーフライ級王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（26＝米国、帝拳）がバンタム級初戦でWBA世界同級正規王者アントニオ・バルガス（29＝米国）に6回KO勝ち。自身と同じく世界3階級制覇を達成した軽量級のスターについては「近々の試合でもハイパフォーマンスを発揮していた。凄く優れている印象」と明かす。今後の対戦については「バンタム級時代にそういった（対戦する可能性）話があった。タイミングが合えばやりたいと思っている」と意欲を示した。

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で決勝トーナメントに進出した日本代表についても言及し「日本中が熱狂している。そこのエネルギーを日本中に跳ね返してほしい。自分を信じる、チームを信じることが強さを発揮するポイントだと思う」とブラジル戦が控えるチームにエールを送っていた。