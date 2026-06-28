【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い

©ABCテレビ

関西の“人が集まる場所”で出会った人たちに、そこにやってきた気になる理由を聞く「関西見聞録～あなたはなぜソコに!?～」。今回の舞台は、三重県伊賀市で年に1度開催される陶器の一大イベント「窯出し市」です。

今年（2026年）のゴールデンウィーク期間中、伊賀の山間に長蛇の列ができていました。お目当てはコップや皿、土鍋など、所狭しと並ぶ“陶器”。毎年5月に開催される「窯出し市」は、200年ほどの歴史を持つ伊賀焼の老舗窯元「長谷園」を中心におよそ60店が集結する、陶器好きには見逃せないイベントです。

©ABCテレビ©ABCテレビ

行列の先頭にいた“一番乗り”の男性に、まずは話を聞いてみました。彼は京都からやってきた丸本さん（44）。開場予定の午前9時より5時間も前、4時から並んでいたそうで、狙っているのは「男厨（だんちゅう）」という土鍋。燻製も作れる高級土鍋が、アウトレットでお得に買えるとうれしそうです。



細かい傷があるだけで3～5割引き！？ 全国から愛好家がハントしにくる「長谷園」アウトレットの凄さ

行列の先にあるのは、イベントの目玉「長谷園」の土鍋のアウトレットコーナー。機能は問題ないのに、細かい傷や色むらで正規品として販売できなくなった商品を通常の3～5割引きで買えるとあり、全国から愛好家が駆けつけます。

©ABCテレビ©ABCテレビ

この日は、あまりの人気で行列が長くなりすぎたため、予定より30分早く開場に。土鍋は飛ぶように売れていきます。丸本さんも無事、念願の土鍋を手に入れて「うれしい」と満面の笑みです。

一方、もともとの開場時間の9時を目指してやって来たのは弘美さん（51）、亜由美さん（49）の姉妹。すでに並ぶこともできなくなっていたアウトレットコーナーでは整理券が配られ、姉妹がゲットできた入場時刻は「12時20分」。なんと3時間20分待ちになってしまいました。

©ABCテレビ©ABCテレビ

それでも待つという2人。そうまでして手に入れたい魅力とは？――「長谷園」の土鍋には、みそ汁がおいしくできる「みそ汁鍋」や、焼きものを炭火で焼いたようにふっくらと仕上げる「ふっくらさん」など、一年中頼りになるそれぞれの“売り”があり、幅広いラインナップで人々を虜にしているのです。

【動画】土鍋以外にも掘り出し物がいっぱいの窯出し市では、「夫にそっくり」というゴリラの陶器オブジェを即買いする女性や、美しい色合いに魅せられておそろいのタンブラーを買うご夫婦にも遭遇！

©ABCテレビ

そして3時間20分後、アウトレットコーナーに戻ってきた姉妹の手には、いっぱいの買い物袋が。待ち時間の間に会場を巡り、猫の形をしたかわいい一輪挿しなどお買い物を満喫してきたそう。この後、お目当てだったおそろいの土鍋を購入し、「大満足！」と笑顔で帰っていきました。

さらに取材班が出会ったのは、元気な子どもたちを連れた仲良しファミリー。「窯出し市」には毎年来ているそうで、きっかけは祖母・佐藤幸美子さん（61）。8年前から通う常連で、家族からは「爆買いばあば」と呼ばれている佐藤さんは、廃盤になった土鍋を3つまとめてゲットしていました。

©ABCテレビ©ABCテレビ

後日、そんな佐藤さんの自宅を訪ねると、「爆買い」と呼ばれる理由が明らかに。食器も調理道具もほぼすべてが伊賀焼という驚きの光景が広がっていました。

「底が分厚いから一度加熱すると放っておくだけで熱が入る」「伊賀の土は素材を温かく包んでくれる」と“伊賀焼愛”を熱く語る佐藤さん。今回購入した土鍋で作った煮込みハンバーグをはじめ、伊賀焼で作った料理が並ぶ食卓を家族で囲む時間がなにより「幸せ」といいます。

©ABCテレビ©ABCテレビ

「器のおかげで暮らしを大切にできる」。そう話す佐藤さんは、7月に完成する二世帯住宅でのにぎやかな暮らしを前に、「（伊賀焼を）またちょっと増やしたいかな（笑）」と目を輝かせていました。

掘り出し物がいっぱいの「窯出し市」。そこには、陶器との一期一会を楽しむ人たちがいました。

©ABCテレビ

「関西見聞録」は、6月4日（木）放送の『newsおかえり』（ABCテレビ 毎週月曜～金曜午後3:40～）で紹介しました。

『newsおかえり』YouTubeチャンネルで配信中



最後までお読みいただきありがとうございます！ この記事は、ABCテレビが運営する記事メディア『ABCマガジン』がお届けしました。

今後のより良い記事づくりのため、簡単なアンケート（約3分）にご協力をお願いします。

アンケートはこちら