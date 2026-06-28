お笑い芸人の紺野ぶるま（39）が27日放送のテレビ朝日系「上田ちゃんネル」に出演。女性芸人の本音川柳を披露し、くりぃむしちゅー上田晋也（56）からつっこまれた。

番組の企画は「女芸人哀愁川柳大会」。女性芸人が川柳で本音をぶちまける企画を行った。

紺野は「勝ち上がる 己次第で 価値上げる」という句を詠んだ。共演者は「うまい」と反応する中、上田は「置きに行く芸風じゃないよね」と下ネタを得意とする紺野につっこんだ。紺野は「そういう企画でしょ！」と反論した。

上田は「そこをぶち破ってくれないと」と主張すると、紺野は「この前の企画エロすぎてほとんど使えなかったって聞いたよ？」と暴露して笑わせた。

上田は「そこをギリギリ使えるようにもっていくのがお前のその戦いじゃんか」と語った。

紺野は「THE Wに初年度から出させていただいて、去年準優勝、分母が少ない分、レベルが低いみたいなこと言われますけど“わかってるよ？”って。わかった上で与えられた4分間でひっくり返してやろう、価値を自分で上げてやろうって気持ちでやってますよって話を」と語った。

古坂大魔王は「トップバッターだからね、これぐらいの感じでいくよね」とイジると、紺野は「これぐらいの感じってなんですか」とつっこんだ。