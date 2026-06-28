ラウールが“モグモグ”寿司を堪能！「所作がきれい」「品がある」「待望すぎて大泣き」写真集の発表直前にはファンと大喜利状態に

【写真】ラウールのブラックコーデ【動画】寿司店からインスタライブを実施

Snow Manのラウールが6月27日に23歳の誕生日を迎え、当日夜に行ったインスタライブを行ったのに続き、翌28日にはフォロワーに向けてお礼を伝えた。

■ラウールが寿司店からインスタライブを実施

6月27日に23歳の誕生日を迎えたラウールは、自身のInstagramでインスタライブを実施した。

この日のラウールは、袖や胸元にサーモンピンクの差し色が目を引く黒の半袖カットソーで登場。

ラウールは「お寿司屋さんから生放送」と紹介し、「今日は自分が23になりましたので、ちょっと贅沢にお寿司をいただいていこうかと」と、両手を合わせて“いただきます”のポーズをしながらスタート。

先付けのカニサラダをはじめ、マグロの握りに続いて、シマアジなどの白身魚の握りなど寿司店ならではの料理に舌鼓を打ちながらライブを進行した。

サッカーの話題から、誕生日のお祝いメールについても言及。メンバーの深澤辰哉から一番にメールが届いたことなどを明かした。

■ラウール「23になりました」ファンにお礼を伝える

さらにトークが進み、後半ではラウールから発表があることを予告。ファンからのコメントも盛んになり大喜利状態に。既報の通り、ラウールの写真集を発売することをインスタライブ内で発表した。

この投稿にファンからは、「ラウール素敵な時間をありがとう」「ステキなお知らせありがとう」「美味しそうにモグモグ食べる姿が見られて幸せ」「端正な顔立ち」「所作がきれい」「品がある！」とスタイルから仕草まで褒めるコメントも続々と寄せられている。

さらに、「久しぶりのインライ楽しかった」「一緒にお祝いできてうれしい」「待望すぎて大泣き」など、誕生日を祝う言葉と共に様々なコメントが寄せられていた。

また、誕生日の翌日、6月28日にもInstagramを更新。ラウールは、「昨日はありがとう～」「23になりました」と寿司の絵文字を添えてファンにお礼を伝えるなど、充実した誕生日となったようだ。