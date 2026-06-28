元ソフトバンク監督の工藤公康氏（63）が、和田毅氏（45）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。交流戦でパ・リーグ球団が圧倒する理由を解説した。

今年の交流戦もパ・リーグが65勝、セ・リーグが39勝。優勝も西武とパ球団の強さばかりが目立った。

工藤氏はその理由について「あまり対戦したことのないピッチャーと戦うときって、パ・リーグ（の打者）は打っていく。振っていくでしょ？ セ・リーグって割と見逃しが多い」と指摘した。

セ打者はボールの軌道やスピード感を打席の入りで観察する傾向があるが、「例えば真っ直ぐ見逃して、変化球をファウルしました。これで2ナッシング」と、投手有利になると説明した。

積極的に振ってくる相手に対しては「ボール球も投げるし、変化球の割合も多くなる。そうなるとパ・リーグ（の打者）にとってはいい方向にしかいかない」と、説明した。

工藤氏は「そのちょっとした差の積み重ねが結局は得点になったり、勝敗になる」と続けた。

そして、「力があるとかないとかじゃないくて、そのほんのちょっとした差じゃないかな。今年見ていて特に思う」と指摘した。