お笑いコンビ銀河ゆめゆめの坂田光（38）とのぶきよ（39）が28日、Xを更新。解散を発表した。

坂田は「ご報告です。この度、銀河ゆめゆめを解散することとなりました。7月28日の出番を最後にコンビでの活動を終了致します。お互いの想いや信念、人生を尊重し、このような決断となりました。今まで応援してくださったファンの皆様、お世話になった全ての皆様、そして相方のぶきよに心より感謝申し上げます」と発表し、ファンや関係者へ感謝を伝えた。

また「2人とも芸人としての活動は続けていくので、引き続き応援していただけたら幸いです」と今後について明かした。

のぶきよもXを通じて「この度、我々銀河ゆめゆめは、解散する運びとなりました！年々、仕事が減ってからの動き方に温度差が出てきて、どんどん歩くスピードがずれていったことが原因だと個人的には思ってます！そんな中で、余裕もなくなり面白がれることも面白がれなくなっていってしまいました」と解散に至った心境を明かし「今まで応援してくださった方々、気にかけてくださった方々、関わってくださった全ての方々に本当に本当に感謝でいっぱいです！」と感謝をつづった。

銀河ゆめゆめは吉本興業所属。坂田とのぶきよは共にNSC東京校16期生。20年、TBS「キングオブコント」で準決勝進出を果たした。